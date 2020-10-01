Казахстан не будет увеличивать количество авиарейсов в Кыргызстан

Казахстан приостановил возобновление авиасообщения с другими странами, в том числе с Кыргызстаном. Об этом пишет агентство Tengrinews.

Издание передает, что с 5 октября в соседней стране в связи с пандемией коронавируса вводятся новые ограничения. Приостанавливается возобновление авиасообщения с другими государствами, не будет увеличиваться количество рейсов со странами, с которыми восстановлено авиасообщение, среди которых и КР, а количество рейсов в Турцию сократится.

Кроме того, ужесточены правила для лиц, прибывающих из других государств. В случае с Кыргызстаном и другими государствами ЕАЭС, попавшими во второй список, это обязательное измерение температуры, анкетирование, а также наличие справки об обследовании на коронавирус, с даты получения которой прошло не более трех дней. При отсутствии справок прибывшие изолируются в стационаре на срок до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

Добавим, что подобный алгоритм пересечения кыргызско-казахской границы действовал для граждан нашей страны и ранее.