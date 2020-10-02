В городе Ош пассажирам рассказали о профилактике ОРВИ и COVID-19

Пассажирам общественного транспорта Оша рассказали о профилактике и защите от COVID-19 и других вирусных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, акцию провело Ошское областное представительство Красного Полумесяца при поддержке муниципалитета.

«Волонтеры в общественном транспорте распространяли информационные материалы о защите человека от острых респираторных вирусных инфекций, в том числе и от коронавируса. Рассказывали о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и раздавали маски», — сообщили в мэрии.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях ухудшилась. В указанные регионы выехала группа врачей из Бишкека для выяснения причин роста заболевших.