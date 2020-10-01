В сезонных простудах разглядели надежду на иммунитет от COVID-19

Переболев сезонной простудой, человек может обзавестись иммунитетом к заражению многими коронавирусами, в том числе и к возбудителю COVID-19 — SARS-CoV-2. К такому выводу пришли американские ученые, статью которых опубликовал научный журнал mBio . Но насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.

Эти образцы ученые сравнивали с анализами крови, которые были взяты у здоровых людей шестью-десятью годами ранее. Исследование показало, что B-клетки памяти из «старых» образцов могли распознавать практически все бета-коронавирусы и подавлять их активность с помощью вырабатываемых антител. Это означает, делают вывод ученые, что если человек когда-то давно переболел простудой и у него из-за этого выработались B-клетки памяти, то последние могут уберечь его и от коронавирусной инфекции.