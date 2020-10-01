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Общество

Кыргызстан ищет деньги на развитие зимнего туризма

Кыргызстан ищет деньги на развитие зимнего туризма. Об этом сообщила пресс-служба департамента туризма.

По ее данным, на сегодня сектор туризма находится под угрозой существенных экономических потерь, воздействие пандемии (COVID-19) на туризм значительное.

«В целях развития зимнего туризма, смягчения негативного воздействия пандемии COVID-19 на экономическую устойчивость субъектов зимнего туризма разработан план по его развитию в Кыргызстане на 2020-2021 годы. В настоящее время изыскиваются финансовые средства на его реализацию и ожидается утверждение», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167129/
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