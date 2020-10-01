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Общество

Обрушение моста в Подмосковье. Пострадавших прооперировали

В больницах Московской области продолжают лечение 22 кыргызстанца, которые пострадали при обрушении моста. Троих мужчин прооперировали. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Кыргызстана в России.

По ее данным, посол Аликбек Джекшенкулов навестил пострадавших соотечественников.

посольства КР в РФ
Фото посольства КР в РФ. В больницах Московской области продолжают лечение 22 кыргызстанца

«Главный врач Домодедовской больницы заверил, что лечению особо пострадавшего 24-летнего кыргызстанца, получившего кровоизлияние в мозг, уделяют особое внимание. Его состояние стабильно тяжелое. Мужчину перевели из реанимации в палату особой комфортности. Посольство ведет работу по прибытию в Россию его матери и сестры, полностью за счет компании ФМ «Лоджистик-Сидорово», — проинформировали в диппредставительстве.

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Аликбек Джекшенкулов пообещал каждому кыргызстанцу, который работал в день происшествия, выплатить единовременную материальную помощь.

Пешеходный переход рухнул 27 сентября утром в цехе предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово». Он обрушился на инженерные коммуникации. Одна из версий ЧП — перегрузка. При обрушении пострадали 50 граждан Кыргызстана, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167098/
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