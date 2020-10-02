Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы и спектакль

Театр

2-4 октября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 18.00.

Выставки, ярмарки

3 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

3-4 октября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

3-4 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»

Зимой и летом в Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Их участниками стали восемь художников.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Акции, концерты, мастер-классы

3 октября. Встреча «Вербатим: некоторые театральные опыты в Бишкеке»

Группа 705 совместно с участниками спектакля «Уя» приглашает на встречу с актерами и режиссерами, которые работают в Бишкеке и обращаются к технике вербатим в работах над спектаклями.

Мастерская «705», 15.00.

3 октября. Йога-встреча

В программе утренней сессии — асана-класс по раджахирадж йоге, вводная лекция по медитации и практика, чай со сладостями, вечерней — практическое занятие «Знание о том, как светить», медитация, чаепитие, концерт, дискотека. Улица Тоголока Молдо, 59, 8.00 (утренняя сессия), 15.00 (вечерняя сессия).

3 октября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

4 октября. Мастер-класс по росписи

Под руководством мастера Зульфии Акимовой вы научитесь интересной технике росписи на любой поверхности — сумке, деревянной шкатулке, одежде. Материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

Gallery M, 12.00.

Для детей

3 октября. Мастер-класс по рисованию

Под присмотром преподавателя Марины Магай дети (пяти-девяти лет) сами нарисуют картину. Регистрация по телефону 0779776776.

Мастерская «Чердачок искусств», 10.00.

4 октября. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.