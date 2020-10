Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 октября без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День уменьшился до 11 часов 40 минут.

Ырысбек Мааткабылов

Родился 2 октября 1976 года в селе Ат-Баши Нарынской области. Президент Национальной федерации дзюдо КР.

Памятные даты

Международный день ненасилия

Международный день ненасилия, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года, отмечается ежегодно 2 октября во многих странах мира.

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.

В соответствии с резолюцией ООН международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». В документе подтверждается «универсальная значимость принципа ненасилия», а также желание «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».

Международный день социального педагога

Отмечается ежегодно 2 октября.

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.



Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября.

Праздник появился благодаря американскому художнику Харви Бэллу. В 1963 году к нему обратились представители одной страховой компании с просьбой придумать яркий и запоминающийся символ — визитную карточку. Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом».

Девиз дня: «Do an act of kindness. Help one person smile» («Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке»).

День рождения электронной почты

Днем рождения электронной почты считается 2 октября 1971 года.

В этот день было отправлено первое в мире электронное письмо.

Инициатор и создатель Рэй Томлинсон, занимавший пост ведущего инженера компании BBN Technologies, говорит, что первое электронное письмо было написано только заглавными буквами. С компьютера, находящегося в лаборатории Томлинсона, отправлена цитата из речи Авраама Линкольна.

Люди, которые меняли мир

Умер ученый Мирсаид Миррахимов

Родился 27 марта 1927 года в городе Фрунзе. Выдающийся ученый, врач-терапевт, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР.

Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».

Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.

Он инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х годах смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.

Умер в 2008 году.

Умер актер Владимир Скоропись

Фото из интернета. Кадр из фильма «Мужчины без женщин» (1981)

Родился 25 октября 1940 года в Оше. Советский и кыргызский актер театра и кино, народный артист Киргизии.

В Русском драмтеатре имени Надежды Крупской проработал 50 лет, пройдя путь от актера до режиссера и директора. За годы работы в театре успешно сыграл сотни ролей в произведениях классического и современного репертуара. Осуществил постановку ряда спектаклей.

Он трижды возглавлял театр — в 1985-1986, 1997-2000, 2007 годах.

Умер 2 октября 2014-го.

