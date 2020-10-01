COVID-19. Заразились в мире 33,9 миллиона, число умерших превышает 1 миллион

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 325 тысяч 669. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 33 миллиона 968 тысяч 271 человек. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 233 тысячи 43), Индии (6 миллионов 312 тысяч 584), Бразилии (4 миллиона 810 тысяч 935), России (1 миллион 170 тысяч 799), Колумбии (829 тысяч 679), Перу (811 тысяч 768), Испании (769 тысяч 188), Аргентине (751 тысяча 1) и Мексике (743 тысячи 216).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 23,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 247 тысяч 331 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 14 тысяч 158. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 319 человек. В том числе в США скончались 206 тысяч 928 человек, Бразилии — 143 тысячи 952, Индии — 98 тысяч 678, Мексике — 77 тысяч 646 и Великобритании — 42 тысячи 233.

В Кыргызстане зарегистрировали 46 тысяч 841 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 979, Узбекистане — 56 тысяч 717, Таджикистане — 9 тысяч 769.