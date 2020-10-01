На авто Максата Мамытканова выписано 14 штрафов на сумму 43 тысячи сомов

Лидера партии «Чон казат» Максата Мамытканова остановили сотрудники Патрульной службы милиции во время ночного рейда. Видео опубликовали на YouTube-канале «NewTV-Патруль».

Отмечается, что при проверке документов у него отсутствовало разрешение на установку специального звукового оборудования. «Я в жизни не пью, не курю и по саунам не хожу. Майор Мамытканов, ГКНБ. Сейчас я покажу свое кандидатское удостоверение, партия «Чон казат», — сказал Максат Мамытканов инспекторам УПСМ.

При проверке госномера автомобиля, которым управлял кандидат в депутаты, на портале Carchek выяснилось, что авто имеет 14 штрафов по «Безопасному городу» на 43 тысячи сомов.

Фото Carchek. Штрафы по «Безопасному городу»

Сотрудники УПСМ составили протокол и поставили автомобиль на штрафстоянку.