13:02
USD 79.60
EUR 93.20
RUB 1.01
Общество

На авто Максата Мамытканова выписано 14 штрафов на сумму 43 тысячи сомов

Лидера партии «Чон казат» Максата Мамытканова остановили сотрудники Патрульной службы милиции во время ночного рейда. Видео опубликовали на YouTube-канале «NewTV-Патруль».

Отмечается, что при проверке документов у него отсутствовало разрешение на установку специального звукового оборудования. «Я в жизни не пью, не курю и по саунам не хожу. Майор Мамытканов, ГКНБ. Сейчас я покажу свое кандидатское удостоверение, партия «Чон казат», — сказал Максат Мамытканов инспекторам УПСМ.

При проверке госномера автомобиля, которым управлял кандидат в депутаты, на портале Carchek выяснилось, что авто имеет 14 штрафов по «Безопасному городу» на 43 тысячи сомов.

Carchek
Фото Carchek. Штрафы по «Безопасному городу»
Сотрудники УПСМ составили протокол и поставили автомобиль на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167053/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция ответила на жалобу гражданина Турции о попрошайках на дорогах Бишкека
В Бишкеке за сутки выявили больше 20 фактов нарушений карантинного режима
В городе Ош проходят рейды по выявлению злостных неплательщиков налогов
В Бишкеке выявили 60 граждан, занимающихся попрошайничеством на дорогах
Рестораны не соблюдают санитарные правила. Милиция возбудила дело
За неделю в Бишкеке выявили почти семь тысяч нарушений ПДД
Разочарован в милиции. Бишкекчанин обвинил сотрудников УПСМ в некомпетентности
В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Налог на транспорт: недобор составил почти 114 миллионов сомов
В городе Ош закрыли два компьютерных клуба за нарушение санитарных норм
Популярные новости
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Я&nbsp;попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о&nbsp;жизни в&nbsp;Нарыне Я попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Выборы-2020. Экс-глава Совбеза обеспокоен обострением ситуации в&nbsp;стране Выборы-2020. Экс-глава Совбеза обеспокоен обострением ситуации в стране
Бизнес
Купите 2&nbsp;аксессуара в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; третий получите БЕСПЛАТНО! Купите 2 аксессуара в O!Store — третий получите БЕСПЛАТНО!
Важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;его роль для организма Важность витамина Д и его роль для организма
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
1 октября, четверг
13:00
Молодой или аксакал, директор или безработный? Что вы знаете о кандидатах в ЖК? Молодой или аксакал, директор или безработный? Что вы з...
12:52
Выборы-2020. Кыргызстанка сменила избирательный адрес 21 раз
12:51
На авто Максата Мамытканова выписано 14 штрафов на сумму 43 тысячи сомов
12:46
В вузах Венгрии смогут бесплатно обучаться 150 студентов из Кыргызстана
12:40
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 октября