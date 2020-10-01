В вузах Венгрии смогут бесплатно обучаться 150 студентов из Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в рамках официального визита президента в Венгрию министр образования и науки КР Каныбек Исаков и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали двустороннее соглашение в сфере образования. В соответствии с соглашением, 150 студентов из Кыргызстана смогут обучаться на бюджетной основе в вузах Венгрии.

Условия, предоставляемые венгерской стороной:

бесплатное обучение по программам бакалавриата и магистратуры (сельское хозяйство, социальные науки, информационные технологии, экономические, технические и естественные науки, спорт и государственная политика) и докторантуры (все направления).

ежемесячная стипендия на весь период обучения: 40 тысяч 460 форинтов (120 евро) для студентов бакалавриата и магистратуры, 140 тысяч форинтов (415 евро) для докторантов;

место в общежитии либо сумма до 40 тысяч форинтов (120 евро) в счет оплаты съемного жилья;

медицинская страховка.

«Среди кыргызстанцев востребованы такие направления, как международные отношения, политология, международный бизнес, IT, журналистика, менеджмент и экономика», — говорится в сообщении.

Также Каныбек Исаков встретился со студентами из Кыргызстана, обучающимися в вузах Венгрии.