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Общество

В вузах Венгрии смогут бесплатно обучаться 150 студентов из Кыргызстана

В вузах Венгрии смогут бесплатно обучаться 150 студентов из Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
 
По ее данным, в рамках официального визита президента в Венгрию министр образования и науки КР Каныбек Исаков и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали двустороннее соглашение в сфере образования. В соответствии с соглашением, 150 студентов из Кыргызстана смогут обучаться на бюджетной основе в вузах Венгрии.
 
Условия, предоставляемые венгерской стороной:
 
  • бесплатное обучение по программам бакалавриата и магистратуры (сельское хозяйство, социальные науки, информационные технологии, экономические, технические и естественные науки, спорт и государственная политика) и докторантуры (все направления).
  • ежемесячная стипендия на весь период обучения: 40 тысяч 460 форинтов (120 евро) для студентов бакалавриата и магистратуры, 140 тысяч форинтов (415 евро) для докторантов;
  • место в общежитии либо сумма до 40 тысяч форинтов (120 евро) в счет оплаты съемного жилья;
  • медицинская страховка.
«Среди кыргызстанцев востребованы такие направления, как международные отношения, политология, международный бизнес, IT, журналистика, менеджмент и экономика», — говорится в сообщении.
 
Также Каныбек Исаков встретился со студентами из Кыргызстана, обучающимися в вузах Венгрии.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167048/
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