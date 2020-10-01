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Общество

Более 265 миллионов сомов задолжали арендаторы Бишкеку

Более 265 миллионов сомов задолжали муниципалитету арендаторы земель в Бишкеке. Об этом на пресс-конференции сообщил глава управления земельных ресурсов (УЗР) столичной мэрии Азамат Сагындык уулу.

По его словам, мэрия провела инвентаризацию земельных участков. «По 220 арендаторам-задолженникам вопрос будет выноситься на заседание комиссии. Сейчас совместно с управлением землепользования и строительства осматриваем участки. Есть земли, которые до сих пор не освоены, а арендатор не платит. Такие участки будем возвращать, а долги взыскивать через суд», — отметил он.

Азамат Сагындык уулу добавил, что выявлены участки, выданные в аренду, на которых построены многоэтажные дома. Он отметил, что зачастую такие территории много раз переходили из рук в руки, платежи не вносились. «Есть фирмы, которые построят дом, продадут и уходят, а жильцы не знали, что у них долги. Будем направлять материалы в отношении фирм в правоохранительные органы. Мэрия будет действовать так, чтобы бишкекчане, живущие в таких домах, максимально не пострадали», — подчеркнул чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167034/
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