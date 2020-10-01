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Общество

В детсаду столичного жилмассива «Кайынды» завершили пристройку

В детсаду столичного жилмассива «Кайынды» завершили пристройку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, площадь одноэтажной пристройки, которая соединена с основным зданием коридором, — более 155 квадратных метров. В ней разместились спальня, игровая, буфет, музыкальный зал, а также тамбур, раздевалка и гардеробная, санузлы и кладовая для инструментов. Все коммуникации (отопление, водопроводные и канализационные сети, электричество) уже подключены.

На строительство из городского бюджета было выделено 6,7 миллиона сомов. Капсулу в фундамент пристройки к зданию детсада заложили в октябре 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167026/
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