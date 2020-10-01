В Кочкорском районе в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 30 сентября примерно в 16.00 на 209-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (участок Сары-Чат) грузовая машина «Газ-53» столкнулась с авто «Мерседес-Бенц».

В результате происшествия два пассажира легковушки — мужчина 1960 года рождения и женщина 1964 года рождения — застряли в машине, их вытаскивали сотрудники спасательной службы.

«Пострадавшие скончались в карете скорой помощи, не доехав до Кочкорской районной больницы», — резюмировали в ведомстве.