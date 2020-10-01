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Общество

Мэрия пригрозила отключить холодную воду предпринимателям-должникам

Дебиторская задолженность Бишкекводоканалу составила 152 миллиона 696 тысяч 995 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, более 5 миллионов сомов должны бюджетные организации, более 90 миллионов — горожане, около 57 миллионов — коммерсанты и айыльные аймаки Сокулукского и Аламединского райнов.

В мэрии добавили, что за все время карантина ПЭУ «Бишкекводоканал» ни на минуту не прекращал работу, обеспечивая город чистой питьевой водой, не отключал дебиторам воду, приостановил начисление пени.

«Мы убедительно просим вас погасить задолженность за потребление холодной воды и обслуживание стоков. Иначе мы будем вынуждены прекратить подачу питьевой воды», — обратились в муниципалитете к предпринимателям-должникам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167007/
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