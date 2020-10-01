В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 104 человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 6 человек, в Оше — 19, Чуйской области — 3, Ошской — 35, Нарынской — 5, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 9.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 42 тысячи 983 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.