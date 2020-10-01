Мэрия Бишкека продолжает взыскивать долги с арендаторов земли

Управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека продолжает работать с крупными арендаторами-неплательщиками. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, гаражный кооператив «Ала-Арча» задолжал городу 2 миллиона 953 тысячи 527 сомов. Земельный участок площадью 3,8 гектара предоставлен ему в аренду в 2011 году.

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Задолжала и станция технического обслуживания (СТО) на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Суеркулова. Договор аренды участка площадью 240 квадратных метров заключен в 2007 году. На сегодня долг составляет 409 тысяч 286 сомов.

В 2016 году на улице Каралаева был предоставлен земельный участок площадью 2,2 тысячи квадратных метров под существующую автостоянку и СТО. С того времени необходимые арендные взносы в городской бюджет не поступали, задолженность достигла 510 тысяч 571 сома.

Крупный долг у компании «Всемирная ассамблея молодежи». По договору аренды в 2005 году ей предоставлен участок площадью 4 тысячи квадратных метров на 49 лет под проектирование и строительство комплекса зданий культурно-оздоровительного центра, детского приюта и мечети в южной части микрорайона № 12.

Несмотря на неоднократные уведомления в письменной и устной формах, «Всемирная ассамблея молодежи» не платит городу со дня предоставления земельных участков, то есть уже 15 лет, и задолжала городскому бюджету 1 миллион 244 тысячи 117 сомов.

Под расширение существующей автостоянки и СТО на улице Каралаева в 2016 году был заключен договор аренды с компанией «УЛУК». Предоставлен земельный участок площадью 1 тысяча 750 квадратных метров. За все время пользования арендная плата не вносилась, и задолженность уже составляет 465 тысяч 845 сомов.

«УЗР уведомило всех должников-арендаторов о погашении задолженности в течение пяти дней. В противном случае управление вынесет на ближайшее заседание комиссии вопросы о расторжении договора в одностороннем порядке, взыскании задолженности и изъятии земельного участка в судебном порядке с возвратом на баланс муниципалитета», — говорится в сообщении.

В мэрии просят арендаторов своевременно вносить плату за пользование муниципальной землей. «Все средства за аренду муниципальной земли идут на благоустройство столицы, в том числе и на установку новых фонарей», — добавили там.