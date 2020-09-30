20:18
USD 79.60
EUR 92.99
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Возбуждено 15 дел по фактам несоблюдения санитарных правил в Чуйской области

В Чуйской области милиция зарегистрировала 15 материалов досудебного производства в отношении владельцев субъектов, игнорирующих санитарно-эпидемиологические предписания. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что правоохранители проводят профилактические и разъяснительные мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

«Несмотря на все принимаемые меры, некоторые субъекты игнорируют предписания. В связи с чем органами внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводится ряд профилактических и рейдовых мероприятий. В ЕРПП зарегистрированы 15 материалов по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» Кодекса о проступках. По пяти имеющимся материалам наложены штрафы, три материала направлены в суд», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166968/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Общепит в Ошской области не соблюдает нормы. Начато досудебное производство
Строительство инфекционной больницы в Бишкеке идет с отставанием
В Бишкеке за сутки выявили больше 20 фактов нарушений карантинного режима
Заражение COVID в регионах вызывает тревогу. В области поехали врачи из Бишкека
COVID-19. Число умерших в мире превысило 1 миллион. Еще 33,6 миллиона заразились
В Баткене ввели ограничения, а люди все равно проводят тои и заражаются COVID
Конца пандемии COVID-19 пока не видно. Генсек ООН выступил с заявлением
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
В КР выявили 147 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 669
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 118 человек
Популярные новости
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Я&nbsp;попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о&nbsp;жизни в&nbsp;Нарыне Я попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне
Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек
Бизнес
Важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;его роль для организма Важность витамина Д и его роль для организма
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
30 сентября, среда
20:03
«Биримдик» № 1! Транзитная магистраль — выход из железнодорожного тупика «Биримдик» № 1! Транзитная магистраль — выход из железн...
20:02
Милиция ответила на жалобу гражданина Турции о попрошайках на дорогах Бишкека
19:58
Кубатбек Боронов: Тепло и свет зимой населению должны подавать бесперебойно
19:49
Новым депутатом от фракции «Кыргызстан» стал Султан Анарбаев
19:46
Возбуждено 15 дел по фактам несоблюдения санитарных правил в Чуйской области