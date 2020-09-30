Возбуждено 15 дел по фактам несоблюдения санитарных правил в Чуйской области

В Чуйской области милиция зарегистрировала 15 материалов досудебного производства в отношении владельцев субъектов, игнорирующих санитарно-эпидемиологические предписания. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что правоохранители проводят профилактические и разъяснительные мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

«Несмотря на все принимаемые меры, некоторые субъекты игнорируют предписания. В связи с чем органами внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводится ряд профилактических и рейдовых мероприятий. В ЕРПП зарегистрированы 15 материалов по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» Кодекса о проступках. По пяти имеющимся материалам наложены штрафы, три материала направлены в суд», — сообщили в ГУВД.