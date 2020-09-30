Общепит в Ошской области не соблюдает нормы. Начато досудебное производство

В Ошской области проводят досудебное производство по фактам нарушений карантинного режима в ресторанах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в регионе представители местной власти совместно с сотрудниками милиции, МЧС, санэпидстанции усилили надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

В Кара-Суйском районе рестораны «Эльдорадо гранд» и «Кербен» нарушили санитарные нормы. По факту начато досудебное производство по статье 127 «Нарушение требований (правил) ограничительных мероприятий (карантина)» Кодекса о проступках.

В Кара-Кульджинском районе за несоблюдение санитарно-гигиенических правил оштрафовали кафе «Доолотбай».