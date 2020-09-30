Стало известно, когда выйдет сиквел «Бората»

Amazon выпустит сиквел «Бората» накануне выборов в США, которые назначены на 3 ноября. Об этом пишет издание Deadline.

Ранее в Сети появился подзаголовок будущей комедии с Сашей Бароном Коэном — «Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан».

Издание также сообщает, что съемки «Бората» прошли во время пандемии, поэтому на них было задействовано минимальное число людей.

Сюжет фильма пока не разглашается, но в СМИ просочилась информация, что картина о том, как «Коэн играет Бората, который играет Коэна».