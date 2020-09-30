Билеты из Москвы в Бишкек стали дороже на 63 процента

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, в какие страны россияне планируют улететь в октябре. Анализировались продажи с 1 августа по 24 сентября, даты вылетов — с 1 по 31 октября.

Самое популярное направление — это Кишинев, туда хотят улететь почти 8 процентов самостоятельных путешественников, купивших билеты на Туту.ру. На втором и третьем местах турецкие направления: Стамбул и Анталья. Среди турецких городов в десятке представлен Даламан, куда раньше самостоятельные туристы летали редко, доля направления выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

Из недавно открытых направлений в топ-10 на октябрь входят Бишкек (5-е место рейтинга) и Минск (6-я позиция).

Среди топ-10 направлений самый низкий чек в одну сторону — в Кишинев, он составляет 7 тысяч 332 рубля. Существенно подорожали билеты в Ереван: средний чек увеличился с 7 тысяч 62 до 16 тысяч 265 рублей.

Билеты в Бишкек стали дороже на 63 процента (рост с 10 тысяч 578 до 17 тысяч 257 рублей).