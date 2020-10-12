Текущие трубы и крыши в многоэтажках. Кто должен заниматься тем, что за порогом

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах несут ответственность за содержание не только своих квартир, но и общего имущества: лестниц, подвалов, чердаков, крыш, инженерных сетей. Определиться с тем, кто будет ими заниматься, жильцы каждого многоквартирного дома должны были еще семь лет назад. Но на сегодня пятая часть многоэтажек Бишкека — 630 из 2 тысяч 976 — никем не управляется. Почему горожанам необходимо создавать ТСЖ или нанимать управленца, 24.kg рассказала представитель общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова.

— Жилищный кодекс в 2013 году четко обозначил пять форм управления, которые могут выбрать жители: самими собственниками помещений в случаях, когда многоквартирный дом включает в себя не более четырех квартир; управляющей организацией (юридическое лицо) или управляющим (физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя) на основании договора; товариществом собственников жилья; жилищным или жилищно-эксплуатационным кооперативом; специализированным государственным или муниципальным учреждением.

По моему мнению, ТСЖ — самая лучшая форма управления. Это объединение самих собственников, а кто лучше них знает, что нужно ремонтировать, какие есть проблемы в доме? Но здесь возникает другой вопрос.

Люди, как правило, пассивны. Многие считают, что то, что за порогом их квартиры, к ним уже не относится. Светлана Антропова

Вот создали ТСЖ, и пусть оно занимается этим. При этом еще возмущаются, что нужно платить взносы, и требуют, чтобы все сразу было сделано: и крыша перекрыта, и подвалы-подъезды отремонтированы. Но это в корне неправильно.

— А чем ТСЖ отличается от тех же домоуправлений?

— Так называемые домоуправления остались после развала Советского Союза. Тогда они назывались жилищно-эксплуатационными управлениями и были государственными, как и вся собственность. Они управляли домами, ремонтировали их. После начала приватизации были преобразованы в ОсОО — частные управляющие компании. Сейчас эти компании функционируют наравне с ТСЖ. А у собственников есть право выбрать, кто будет управлять домом. ОсОО, как правило, управляют несколькими домами.

В 2013 году в Жилищном кодексе горожанам дали полгода на выбор формы управления многоэтажным домом. Для тех, кто это не сделал, мэрия должна была объявить конкурс по отбору управляющих компаний, из которых собственники могли выбрать. Но этого не произошло. Жилищный кодекс не исполняется.

— Может, люди просто не хотят создавать ТСЖ? Ведь очень много жалоб на председателей, домкомов, что те не отчитываются о расходе средств, ничего не делают. Жильцы даже просят вмешаться мэрию...

— Мэрия не уполномочена вмешиваться в деятельность ТСЖ — это некоммерческая общественная организация, созданная из числа собственников жилых и нежилых помещений для надлежащего управления общим имуществом. Но в случае обращения при каких-то конфликтных ситуациях жителей в мэрию она обязана, это указано в законе о ТСЖ, дать консультативную помощь, объяснить, что надо провести общее собрание и как это сделать. Сказать, что инициативная группа жильцов — не менее 10 процентов собственников — может потребовать проведения внеочередного общего собрания, указать его повестку, и закон обязывает правление не позднее чем через 30 дней провести его. При этом никаких других вопросов, кроме обозначенных группой, вынести на него не могут. Но люди же этого не делают. Им проще кричать, что никто ничего не делает, а как доходит до дела — никто не хочет заниматься.

Года два назад мэрия выпустила методичку для председателей ТСЖ, но опять же, не все будут искать ее на сайтах.

Муниципалитету необходимо проводить информационную кампанию, объяснять людям нормы закона, порядок управления домами. Светлана Антропова

Можно, например, транслировать ролики. Очень много вопросов и проблем бы просто решились. Раньше была программа «ЖКХ», поднимали актуальные вопросы горожан, но сейчас они не выходят.

Например, далеко не все знают о возможности получения стимулирующих грантов от мэрии. Муниципалитет оплачивает половину стоимости работ. Это очень большое подспорье. Когда мы создали ТСЖ в 2007 году, честно говоря, схватилась за голову. Дом был в ужасающем состоянии. Подвалы, крыша текли, подъезды в ужасном состоянии — все надо было делать, а денег нет. Пришла в акимиат, спросила, может, можно как-то найти спонсоров. А мне ответили, что можно подать заявку на получение стимулирующего гранта. В итоге подали две: на ремонт крыши и подъездов. Порядок получения гранта можно узнать как в МТУ, так и в акимиатах.

Мы сейчас работаем над внесением поправок в закон о ТСЖ. В частности предлагаем, чтобы при мэрии была создана жилищная инспекция или комиссия, которая могла бы разбирать споры между жителями и правлением, инспектировать при необходимости жилищный фонд, не вмешиваясь при этом в саму деятельность ТСЖ.

— Вы обмолвились, что многие жители не хотят становиться председателями ТСЖ, а могут они нанять кого-то? По закону же председателем может быть только собственник жилья?

— Закон допускает наем управляющего, как индивидуального предпринимателя, так и компанию. Этот вопрос также должен решаться на общем собрании собственников. Потом ТСЖ заключает договор, в котором прописывает все условия.

— Очень часто жители недовольны тем, что ТСЖ, например, делает ремонт только на первом этаже. Как они могут влиять на решения?

— Опять же через общее собрание. Предварительно утверждается смета доходов и обязательных расходов на год, ревизионная комиссия все проверяет, составляется акт, который потом выносится на правление ТСЖ. И, уже исходя из того, сколько есть на счете средств, предлагается сделать, например, крышу. Если денег недостаточно — вносится предложение провести целевой сбор. Правление устанавливает повестку дня и дату общего собрания, где уже все члены ТСЖ принимают окончательное решение.

Это все протоколируется, и правление потом ни на копейку не может выйти, за исключением аварийных случаев, от утвержденного перечня работ. Светлана Антропова

— А может ли ТСЖ создать часть жителей? Например, в многоподъездном доме?

— Нет. В законе четко написано, что в одном доме не может быть две формы управления.