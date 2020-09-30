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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткене ввели ограничения, а люди все равно проводят тои и заражаются COVID

В Баткене, несмотря на введенные ограничения, все равно проводят масштабные торжества. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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По его данным, во время рейда в Баткене выявлено два тоя, проходящих на дому. Хозяев оштрафовали на 3 тысячи сомов каждого, с ними провели разъяснительную беседу.

Отмечается, что на мероприятии находился зараженный коронавирусом местный житель.

За два дня проинспектировано 1 тысяча 36 предприятий, домов, где проводились торжества. Нарушители оштрафованы на 193 тысячи сомов. Среди них 11 частных домов, где проводились тои, каждому владельцу выписали протокол согласно статье 293 Кодекса о нарушениях.

На рынок «Таштемир Ажы» в городе Кызыл-Кые возбуждено дело по статье 127 Кодекса о проступках за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166918/
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