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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Число умерших в мире превысило 1 миллион. Еще 33,6 миллиона заразились

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 288 тысяч 987. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 33 миллиона 642 тысячи 602 человека. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 191 тысяча 61), Индии (6 миллионов 225 тысяч 763), Бразилии (4 миллиона 777 тысяч 522), России (1 миллион 162 тысячи 428), Колумбии (824 тысячи 42), Перу (808 тысяч 714), Испании (748 тысяч 266), Мексике (738 тысяч 266) и Аргентине (736 тысяч 609).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 23,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 238 тысяч 856 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 7 тысяч 839. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 193 человека. В том числе в США скончались 205 тысяч 998 человек, Бразилии — 142 тысячи 921, Индии — 97 тысяч 497, Мексике — 77 тысяч 163 и Великобритании — 42 тысячи 162.

В Кыргызстане зарегистрировали 46 тысяч 669 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 908, Узбекистане — 56 тысяч 519, Таджикистане — 9 тысяч 726.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166917/
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