Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления

В социальных сетях бишкекчане начали жаловаться на холод в квартирах и спрашивать, когда дадут отопление. Они предлагают сделать это раньше обычного, поскольку пандемия еще не прошла и людям нежелательно болеть.

В мэрии Бишкека 24.kg напомнили: отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов.

«Вопрос будет решаться на заседании штаба по прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) в октябре», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, что в 2019 году отопление в дома горожан начали подавать 1 ноября.