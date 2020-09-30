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Общество

Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления

В социальных сетях бишкекчане начали жаловаться на холод в квартирах и спрашивать, когда дадут отопление. Они предлагают сделать это раньше обычного, поскольку пандемия еще не прошла и людям нежелательно болеть.

В мэрии Бишкека 24.kg напомнили: отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов.

«Вопрос будет решаться на заседании штаба по прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) в октябре», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, что в 2019 году отопление в дома горожан начали подавать 1 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166898/
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