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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 147 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 669

В Кыргызстане за сутки выявили 147 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 19 человек, в Оше — 13, в Чуйской области — 10, в Ошской — 34, в Иссык-Кульской — 11, в Таласской — 2, в Джалал-Абадской — 41, в Баткенской — 17.

Всего в стране с марта зарегистрировали 46 тысяч 669 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166877/
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