В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 118 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 8 человек, в Оше — 8, Чуйской области — 4, Ошской — 51, Нарынской — 2, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 24.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 42 тысячи 879 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.