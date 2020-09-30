09:40
USD 79.60
EUR 92.99
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав собирает данные студентов медвузов для борьбы с COVID-19

Министерство здравоохранения собирает данные студентов и ординаторов медицинских факультетов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, данные ведомству нужны в срочном порядке. У вузов запрашивают полную информацию о студентах 4-6-х курсов и ординаторах для включения в резерв кадров. Причем в письме Минздрава говорится, что вузы должны издать приказ о зачислении студентов в резерв кадров с распределением их по регионам и получением письменного согласия о возможном привлечении к борьбе с COVID-19.

Вузы также должны обеспечить дистанционное обучение студентов последних курсов по новой версии клинического протокола лечения коронавируса.

«Минздрав запрашивает даже ПИН студентов. Это незаконно», — уверен Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166872/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Семьи голодают. Около сотни работников ресторанов вышли на митинг
Кубатбек Боронов сделал выговор министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову
Врача из Нооката, находящуюся в коме из-за COVID-19, переведут в Бишкек
Врачу из Нооката, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, окажут помощь
COVID-19. Число умерших в мире превысило 1 миллион. Еще 33 миллиона заразились
В ресторане Джалал-Абада остановили свадьбу — у заведения уже есть штраф
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В КР выявили 167 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 522
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 142 человека
Расследование 24.kg. Три просчета властей, которые привели к вспышке COVID-19
Популярные новости
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Я&nbsp;попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о&nbsp;жизни в&nbsp;Нарыне Я попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне
Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
30 сентября, среда
09:30
Минздрав собирает данные студентов медвузов для борьбы с COVID-19 Минздрав собирает данные студентов медвузов для борьбы...
09:29
Мэрия Бишкека вновь оштрафовала Минкультуры за грязь в парке Кычана Джакыпова
09:16
Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом и председателем Нацсобрания Венгрии
09:14
Домогательства пограничника к детям. Приговор с применением амнистии обжалован
08:59
В Баткенской области завершили ремонт здания инфекционной больницы