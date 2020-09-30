Минздрав собирает данные студентов медвузов для борьбы с COVID-19

Министерство здравоохранения собирает данные студентов и ординаторов медицинских факультетов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, данные ведомству нужны в срочном порядке. У вузов запрашивают полную информацию о студентах 4-6-х курсов и ординаторах для включения в резерв кадров. Причем в письме Минздрава говорится, что вузы должны издать приказ о зачислении студентов в резерв кадров с распределением их по регионам и получением письменного согласия о возможном привлечении к борьбе с COVID-19.

Вузы также должны обеспечить дистанционное обучение студентов последних курсов по новой версии клинического протокола лечения коронавируса.

«Минздрав запрашивает даже ПИН студентов. Это незаконно», — уверен Дастан Бекешев.