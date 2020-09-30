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Общество

В Кыргызстане использовали практически все дозы вакцины от гриппа

В Кыргызстане использовали практически все дозы вакцины, закупленные на первом этапе. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Всего, по данным департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, закупили 119 тысяч 643 дозы противогриппозной вакцины. Использовали 118 тысяч 682 дозы вакцины, или 99,2 процента.

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В октябре ожидают поступление еще 770 тысяч доз вакцины.

В штабе напомнили, что во всех ЦСМ (ГСВ, ФАП) республики проводят бесплатную вакцинацию против сезонного гриппа лицам из группы риска и входящим в социально уязвимую группу (люди с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, лица старше 65 лет, постояльцы домов престарелых, беременные, медицинские работники, воспитанники школ интернатов, детских домов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166866/
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