В Баткенской области завершили ремонт здания инфекционной больницы

В Баткенской области в ближайшие дни сдадут в эксплуатацию здание инфекционной больницы. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

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По его данным, переделка старого здания Баткенского областного центра семейной медицины под больницу на 90 коек полностью завершена.

Провели модернизацию систем отопления, канализации и водопровода, уже прибыла первая партия необходимого медоборудования.

Реанимационное отделение рассчитано на девять пациентов. Каждую палату оснастят кислородным концентратором. Ожидается также установка системы централизованной подачи кислорода.

Штат сотрудников в больнице будет составлять 78 человек.