Театр мигрантов «Аян». Репетиции в чайхане и первый аншлаг в Москве

О первой театральной труппе «Аян», состоящей из мигрантов-кыргызстанцев в Москве, 24.kg писало полтора года назад. Желание соотечественников, находящихся на заработках, вызывало восхищение, но трудно было принять всерьез эту инициативу. Казалось, что театр и мигрант — понятия несовместимые.

Намедни в Москве с аншлагом прошла премьера спектакля «Плаха», главные роли сыграли актеры театра «Аян».

24.kg узнало, как кассир, бармен и уборщицы готовились к выступлению перед москвичами.

Сошлись звезды

Откуда у мигрантов без соответствующего образования, знаний и опыта деньги на содержание театра?

Задавались поначалу вопросом все, кто слышал о труппе.

Но несколько молодых ребят во главе с бывшей учительницей русского языка и литературы Айнаш Козубаевой, несмотря на все трудности, не отказались от своей мечты — выступать на большой сцене. На днях она сбылась.

Труппа появилась случайно. Как вспоминают ее участники, все решила одна встреча двух талантливых кыргызстанцев в столице России. Бывшая учительница из Ошской области Айнаш Козубаева и актер, режиссер, заслуженный деятель культуры КР Садыр Сагынбаев, случайно встретившись в Москве, заговорили о культурном воспитании молодежи.

Фото театральной труппы «Аян». Во время репетиции с Садыром Сагынбаевым

«В России очень много молодых ребят из Кыргызстана. Поговорив с ними, была удивлена, что они ни разу не посещали театр. Они даже не знали, какие театры бывают. Их отдых, досуг ограничивались ночными клубами и кафе. Тогда и задумалась, как открыть им двери в культуру и искусство. Встретившись с Садыр агаем, пришла идея создать свой театр. То есть для мигрантов», — рассказывает руководитель «Аяна» Айнаш Козубаева.

Актеров в труппу набирали по объявлению через организации и группы в социальных сетях для мигрантов. Желающих оказалось немало.

Из строителей в актеры

Кастинг проводил Садыр Сагынбаев. Набрав состав, согласился обучить их актерскому мастерству. Сам он в Москве находился временно по программе обмена опытом.

«Вначале мы набрали 18 человек. Это наши соотечественники, работающие в разных сферах: в строительстве, магазинах, кафе-ресторанах. Ни у одного не было актерского образования, но некоторые в школе, в университете выступали на сцене, были участниками «КВН» и «Тамашоу», — вспоминает Айнаш Козубаева.

Помещения у театра нет, денег тоже. Участники труппы собирали кто сколько может, арендовали кабинки в кафе или чайхане, там и репетировали.

«Встречались после работы и занимались до поздней ночи, пока не закроют кафе. Бывало, что после репетиции ребята прямиком отправлялись на работу, так как наступала их смена. Узнав о нас, наша соотечественница разрешила заниматься у нее в кафе в ночное время», — рассказывает Айнаш Козубаева.

По ее словам, актеры до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминают о поддержке соотечественницы.

«Это наша миссия»

Состав театра менялся уже не единожды. Особенно непостоянны девушки: то замуж выходят, то родные отговаривают, считая, что актриса — не очень хорошая профессия.

«Сейчас наша труппа состоит из восьми человек. Садыр агай уехал в Бишкек, но он с нами на связи. Из кыргызских актеров работаем с Шайыр Касымалиевой, она часто проводит мастер-классы для нас в онлайн-режиме», — рассказывает руководитель театра «Аян».

Айнаш Козубаева сама пишет стихи, выпустила несколько сборников. В Москве работает кассиром в магазине. Семья не только морально, но и материально поддерживает ее творческие порывы.

«Наш театр не зарабатывает. Это наша миссия. Я ребятам сразу говорю, что денег ожидать не стоит. Они, конечно, кроме своей основной работы снимают комедийные видеоролики, чтобы как-то заработать дополнительно. Выступаем бесплатно на разных мероприятиях диаспоры и других общественных организаций. Бесплатно ставим спектакли для наших соотечественников, если находим помещение», — говорит Айнаш Козубаева.

У актеров есть возможность заработать на тоях, но я не разрешаю. Не хочу смешивать культуру и выступления в кафе-ресторанах. Айнаш Козубаева.

Слава и признание

Театр мигрантов своим появлением успел заинтересовать многие СМИ. О них пишут в прессе, снимают сюжеты и показывают не только российские, но и европейские журналисты.

«К нам пришла корреспондент из Германии. Она сказала, что мы первый театр мигрантов в мире. По ее словам, до нас никто нигде не создавал подобное. Некоторые российские журналисты стали нам как родные, постоянно приходят, берут интервью. Деятели культуры России, театральные актеры, режиссеры тоже обратили на нас внимание», — не без гордости говорит Айнаш Козубаева.

Год назад, узнав об «Аяне», Московский молодежный театр «Яблоко» предложил сотрудничество, тем самым открыв двери труппе на большую сцену. Первым в серьезной постановке вместе с актерами «Яблока» сыграл Фархад Аман уулу. Тогда руководство молодежного театра отметило талант актера-мигранта, и «Аяну» предложили создать совместную работу.

Фото театральной труппы «Аян». Фархад Аман уулу в роли Базарбая в спектакле «Плаха»

«Мы решили поставить спектакль по произведению Чингиза Айтматова «Плаха». Режиссером выступил народный артист России Вячеслав Спесивцев. Роль Бостона сыграл Али Мадымаев, Базарбая — Фархад Аман уулу, Ингу Федорову — Бегимай Зулпикахарова. Особенность спектакля была в том, что он представлен на двух языках — кыргызском и русском. После завершения представления многие московские зрители отмечали, что хоть и не знают кыргызского, но им все было понятно», — говорит Айнаш Козубаева.

На гастроли в Бишкек

Премьеру постановки решили приурочить ко Дню государственного языка Кыргызстана. Для выступления выбрали помещение театра с вместимостью до 600 человек. Но из-за пандемии коронавируса количество мест пришлось сократить вдвое.

Фото театральной труппы «Аян». Бегимай Зулпикахарова в роли Ингы Федоровой в постановке «Плаха»

По словам Айнаш Козубаевой, билеты на «Плаху» были распроданы за две недели вперед.

«Нам дали 100 билетов, которые приобрели кыргызстанцы. Но желающих оказалось намного больше, некоторые до сих пор звонят и просят билеты. Меня порадовало, что наши соотечественники досмотрели спектакль до конца, да еще и вышли на сцену с цветами поздравить актеров», — отмечает Айнаш Козубаева.

Выступление на большой сцене перед москвичами стало волнительным событием для актеров театра «Аян». Это их первое знакомство с ценителями театрального искусства столицы России.

«Услышав долгие аплодисменты, мои ребята растерялись, некоторые даже расплакались. До сих пор ходят под впечатлением. Они ведь обычные бармены, маляры, но талантливые и целеустремленные. Благодарю судьбу, что дала возможность хоть нескольких соотечественников огородить от плохого и направить по правильному пути», — говорит Айнаш Козубаева.

Фото театральной труппы «Аян». Руководитель труппы Айнаш Козубаева

«Аян» продолжит свою работу. Театр планирует выступать не только в Москве, но готов приехать на гастроли и в Бишкек. Руководитель труппы надеется, что ее инициатива может стать толчком к возрождению местной театральной культуры среди мигрантов, вынужденных пребывать на чужбине.