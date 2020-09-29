В Ноокенском районе Джалал-Абадской области провели рейд по общепитам. Инспекторам пришлось остановить проведение свадьбы в одном из ресторанов района. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, заведение проводило торжество, несмотря на уже имеющийся штраф.

«Представители милиции и местные власти проверили места массового скопления жителей, общепиты и рынки. Ряду объектов предпринимательства выдали предписания за игнорирование санитарных правил и за неношение масок. Составили четыре протокола по статье 293 Кодекса о нарушениях», — проинформировали в УВД.