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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ресторане Джалал-Абада остановили свадьбу — у заведения уже есть штраф

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области провели рейд по общепитам. Инспекторам пришлось остановить проведение свадьбы в одном из ресторанов района. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, заведение проводило торжество, несмотря на уже имеющийся штраф.

«Представители милиции и местные власти проверили места массового скопления жителей, общепиты и рынки. Ряду объектов предпринимательства выдали предписания за игнорирование санитарных правил и за неношение масок. Составили четыре протокола по статье 293 Кодекса о нарушениях», — проинформировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166765/
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