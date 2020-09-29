В стационарах имеется запас лекарственных средств на 180 миллионов сомов

В стационарах республики на случай возможной второй волны COVID-19 имеется запас лекарственных средств на 180,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

По ее данным, организации здравоохранения Бишкека закупили медикаментов на 45,3 миллиона сомов, Ошской области — на 45,2 миллиона, Джалал-Абадской — на 39,7 миллиона, Нарынской — на 13,7 миллиона, Баткенской — на 12,3 миллиона, Иссык-Кульской — на 10,4 миллиона, Чуйской — на 10,7 миллиона, Таласской — на 3,2 миллиона. В частности, сформирован запас антикоагулянтов (гепарин, эноксапарин), жаропонижающих препаратов (парацетамол, ибупрофен), дезагрегантов (ацетилсалициловая кислота), антибиотиков и других.

В ФОМС отметили, что запас лекарственных средств формируется согласно «Временному клиническому руководству по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Кыргызстане (4-я версия)».

«По проведенным расчетам потребности в медикаментах и СИЗах, в стране создается запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Мы, ФОМС, постоянно проводим мониторинг наличия медикаментов в лечебных организациях. Кроме того, Фонд государственных материальных резервов закупает лекарства на случай увеличения роста тяжелых и крайне тяжелых больных», — отметила первый заместитель председателя Фонда ОМС Клара Оскомбаева.