11:49
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В стационарах имеется запас лекарственных средств на 180 миллионов сомов

В стационарах республики на случай возможной второй волны COVID-19 имеется запас лекарственных средств на 180,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

По ее данным, организации здравоохранения Бишкека закупили медикаментов на 45,3 миллиона сомов, Ошской области — на 45,2 миллиона, Джалал-Абадской — на 39,7 миллиона, Нарынской — на 13,7 миллиона, Баткенской — на 12,3 миллиона, Иссык-Кульской — на 10,4 миллиона, Чуйской — на 10,7 миллиона, Таласской — на 3,2 миллиона. В частности, сформирован запас антикоагулянтов (гепарин, эноксапарин), жаропонижающих препаратов (парацетамол, ибупрофен), дезагрегантов (ацетилсалициловая кислота), антибиотиков и других.

В ФОМС отметили, что запас лекарственных средств формируется согласно «Временному клиническому руководству по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Кыргызстане (4-я версия)».

«По проведенным расчетам потребности в медикаментах и СИЗах, в стране создается запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Мы, ФОМС, постоянно проводим мониторинг наличия медикаментов в лечебных организациях. Кроме того, Фонд государственных материальных резервов закупает лекарства на случай увеличения роста тяжелых и крайне тяжелых больных», — отметила первый заместитель председателя Фонда ОМС Клара Оскомбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166762/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 846 тысяч льготных рецептов выписано с начала года
С начала года выписано 56 тысяч льготных рецептов
Омбудсмен рекомендует Минздраву сверить данные врачей и ФОМС по всем позициям
В регионах врачам угрожают за просьбы о помощи. Комментарий чиновников ФОМС
Региональные отделения ФОМС грозят врачам наказанием за просьбы о помощи
ФОМС выделил Бишкеку дополнительно 104,8 миллиона сомов на приобретение СИЗ
Кыргызстан получил еще 5 аппаратов ИВЛ и 34 кислородных концентратора
Деньги выделены. В ФОМС обещают финансирование услуги гемодиализа для больных
В инфекционке пожаловались на проверки, которые отвлекают. ФОМС дает разъяснения
Как иностранцы могут получить страховой полис, рассказали в ФОМС
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
29 сентября, вторник
11:44
В Нарыне автомашина съехала с дороги и перевернулась В Нарыне автомашина съехала с дороги и перевернулась
11:37
COVID-19. Число умерших в мире превысило 1 миллион. Еще 33 миллиона заразились
11:34
Жанар Акаев: Олигархи и воры никогда не смогут выступить против президента!
11:32
Алтынай Омурбекова, «Республика» № 14: Мы выполняем обещания!
11:31
В стационарах имеется запас лекарственных средств на 180 миллионов сомов