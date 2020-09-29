Детсад, школа и парк. Мэр Бишкека рассказал о строительстве соцобъектов

В течение двух недель строительство детского сада на месте сгоревшего здания Налоговой службы будет завершено. Об этом сказал мэр Бишкека Азиз Суракматов во время инпекции по строящимся социальным объектам столицы.
«Но по поручению президента Сооронбая Жээнбекова приняли решение построить детский сад. Строительство начали в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса сроки завершения работ немного затянулись. Думаю, что в течение двух недель объект завершим», — рассказал градоначальник.
Сотрудники мэрии подчеркнули, что прилегающая территория также будет благоустроена, а газон на ней оснастят системой полива после того, как взойдут семена.
Ранее сообщалось, что внутренняя площадь помещения составляет 1 тысячу 216 квадратных метров. Сметная стоимость — 35 миллионов сомов. В дошкольном учреждении будут функционировать четыре группы.
Представители муниципалитета проинспектировали также ход строительства пристройки к средней школе № 19. В прошлом году для этого выделили 45 миллионов сомов.
Далее чиновники отправились в новый парк, который расположился в северной части города на пересечении проспекта Манаса и улицы Боталиева. Площадь — более 7,4 гектара. Стоимость проекта — 58 миллионов сомов. Тендер на строительство провели в ноябре 2019-го. На сегодня зеленая зона готова почти на 80 процентов.