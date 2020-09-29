Детсад, школа и парк. Мэр Бишкека рассказал о строительстве соцобъектов

В течение двух недель строительство детского сада на месте сгоревшего здания Налоговой службы будет завершено. Об этом сказал мэр Бишкека Азиз Суракматов во время инпекции по строящимся социальным объектам столицы.

По его словам, было много желающих на этом месте построить многоэтажный жилой дом или бизнес-объект.

«Но по поручению президента Сооронбая Жээнбекова приняли решение построить детский сад. Строительство начали в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса сроки завершения работ немного затянулись. Думаю, что в течение двух недель объект завершим», — рассказал градоначальник.

Сотрудники мэрии подчеркнули, что прилегающая территория также будет благоустроена, а газон на ней оснастят системой полива после того, как взойдут семена.

Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест, но, по словам мэра Бишкека, садик сможет принять до 250 детей.

Ранее сообщалось, что внутренняя площадь помещения составляет 1 тысячу 216 квадратных метров. Сметная стоимость — 35 миллионов сомов. В дошкольном учреждении будут функционировать четыре группы.

Представители муниципалитета проинспектировали также ход строительства пристройки к средней школе № 19. В прошлом году для этого выделили 45 миллионов сомов.

«Новый корпус выдержит девятибальную нагрузку, если произойдет землетрясение. Под школой построили сейсмостойкую «подушку», потому что сейсмичность участка более девяти баллов. Строительство завершили на 97 процентов, остались мелкие штрихи. Планируем все закончить через две недели», — сказал вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

Далее чиновники отправились в новый парк, который расположился в северной части города на пересечении проспекта Манаса и улицы Боталиева. Площадь — более 7,4 гектара. Стоимость проекта — 58 миллионов сомов. Тендер на строительство провели в ноябре 2019-го. На сегодня зеленая зона готова почти на 80 процентов.

Открыть парк планировали в сентября этого года, но сроки передвинулись на ноябрь из-за распространения COVID-19. «Наши службы дали некоторые замечания по строительству парка, которые подрядчики должны устранить согласно проекту», — подчеркнул мэр Бишкека.