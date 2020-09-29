В Кыргызстане за сутки выявили 167 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 9 человек, в Оше — 5, в Чуйской области — 15, в Ошской — 38, в Иссык-Кульской — 11, в Таласской — 1, в Нарынской — 2, в Джалал-Абадской — 31, в Баткенской — 55.

Всего в стране с марта зарегистрировали 46 тысяч 522 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.