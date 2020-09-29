Капитальный ремонт больницы в Токмаке завершили на 98 процентов. Об этом сообщили в Госстрое.

По данным ведомства, работы начали в июле текущего года. Проектная мощность объекта рассчитана на 216 койко-мест. Сметная стоимость — 63 миллиона 682 тысячи 9 сомов, где из них профинансировано 45 миллионов 700 тысяч.

Подрядной организацией проведены монтажные и электромонтажные работы. Обновлены кровля здания и котельной, завершается внутренняя и наружняя отделка. Установлены новые оконные, дверные блоки и внутренние перегородки. Заменена сантехника, пожарная сигнализация, внутренняя вентиляция и отопление. Обновили внутренний и наружный водопровод и канализацию, а также провели работы по устройству септика.