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Общество

Кыргызстанец завоевал бронзу на Международной математической олимпиаде

Школьник из Кыргызстана Эрдан Апиев завоевал бронзовую медаль на 61-й Международной математической олимпиаде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в связи с пандемией коронавируса олимпиада проводилась удаленно, каждый участник обязан выполнять задания онлайн в своей стране. В КР она прошла в «Школе Газпром Кыргызстан» под видеонаблюдением в прямом эфире.

Олимпиада проводится ежегодно в разных странах, в ней участвуют школьники из более 100 государств, представляющие пять континентов.

В ведомстве отметили, что в 2020-м рейтинг Кыргызстана поднялся на 15 пунктов и команда набрала в два раза больше баллов по сравнению с предыдущим годом. Еще два ученика Адильбек Абдирасулов и Эрбол Эсенгулов получили похвальные грамоты.

Тренировали сборную Мамат Ишматов (УК АФМШЛ 61), Мурат Абдувалиев (сооснователь Unite education, завоевал бронзовую медаль в 2000-м), Амир Мохаммед-Али (студент Принстонского университета, две золотые медали на Международной олимпиаде в 2016, 2017 годах). Вклад в победу внесла и альтернативная олимпиада.

В Минобразования подчеркнули, что в ближайшие дни с победителями и их родителями встретится глава ведомства Каныбек Исаков и вручит им подарки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166704/
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