В Кыргызстан на автобусах прибыли 3 тысячи 415 кыргызстанцев из Соль-Илецка. Их уже развезли по домам. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По ее данным, 26 сентября на родину привезли 1 тысячу 840 соотечественников, 27 сентября — 1 тысячу 575. Для организации их транспортировки внутри Кыргызстана привлекли сотрудников МЧС, Минздрава и МИД.
- в город Ош отправили 179 граждан;
- в Бишкек — 282;
- в Ошскую область — 766;
- в Чуйскую область — 365;
- в Нарынскую область — 88;
- в Иссык-Кульскую область — 255;
- в Таласскую область — 151;
- в Джалал-Абадскую область — 959;
- в Баткенскую область — 370.
В регионы кыргызстанцев из России отправили автобусами, предоставленными мэрией Бишкека.
Напомним, что на российско-казахской госгранице находились более 3 тысяч 200 кыргызстанцев.