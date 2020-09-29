Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 сентября облачность. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День уменьшился до 11 часов 48 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-19.00 — жилые массивы «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2». Подробнее

У кого намечается той

Сарулу Марат

Родился 29 сентября 1957 года. Заслуженный деятель культуры КР, кинодраматург, режиссер.

Улан Бердикожоев

Родился 29 сентября 1969 года в селе Кир-Кол Ошской области. Заместитель председателя — начальник департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу ГСИН.

Нуралы уулу Маназбек

Родился 29 сентября 1993 года. Член национальной сборной Кыргызстана по волейболу.

Жоламан Шаршенбеков

Родился 29 сентября 1999 года в селе Бала-Саруу Таласской области. Мастер спорта по греко-римской борьбе.

Памятные даты

Всемирный день сердца

Впервые проведен в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Первоначально День сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011-го у него фиксированная дата — 29 сентября.

Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире.

Куда сходить

По данным Всемирной федерации сердца, 80 процентов случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Культура