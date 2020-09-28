В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима

В Оше усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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По ее данным, первый вице-мэр города Саибжан Турдуев поручил созданным в Оше мобильным бригадам функционировать в усиленном режиме, а также провести разъяснительную работу в сфере услуг общественного транспорта и строительных объектов.

«Призываем всех граждан носить маски и использовать антисептики в общественных местах. Штаб активизирует свою работу и проведет проверки по всем направлениям: в учреждениях, на предприятиях и в общественных местах. Все рынки в городе будут закрыты по понедельникам на дезинфекцию», — сказал чиновник.

Отмечается, что тех, кто не будет соблюдать правила, привлекут к ответственности в соответствии с законом.