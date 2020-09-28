14:33
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима

В Оше усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Читайте по теме
В Баткене введен ряд ограничений: ситуация с коронавирусом тревожная

По ее данным, первый вице-мэр города Саибжан Турдуев поручил созданным в Оше мобильным бригадам функционировать в усиленном режиме, а также провести разъяснительную работу в сфере услуг общественного транспорта и строительных объектов.

«Призываем всех граждан носить маски и использовать антисептики в общественных местах. Штаб активизирует свою работу и проведет проверки по всем направлениям: в учреждениях, на предприятиях и в общественных местах. Все рынки в городе будут закрыты по понедельникам на дезинфекцию», — сказал чиновник.

Отмечается, что тех, кто не будет соблюдать правила, привлекут к ответственности в соответствии с законом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166649/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Почти 33 миллиона человек в мире заразились и 996 тысяч умерли
Минздрав о летней вспышке COVID-19: Мы работали как могли
Для лечения детей развернуто 2 тысячи 356 коек
Минздрав о карантине: Сейчас все зависит от каждого из нас
Вторая волна COVID-19. Минздрав заверяет, средств защиты для медиков достаточно
Рост COVID-19 на юге. Причина — несоблюдение элементарных правил
Запаса тест-систем в Кыргызстане хватит на проведение 120 тысяч анализов
144 медика, заразившиеся коронавирусом, получили компенсации
Среди детей до 14 лет на начало сентября выявлено 1 тысяча 254 случая COVID-19
Более половины всех детей в КР могут оказаться за чертой бедности из-за COVID-19
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
28 сентября, понедельник
14:24
В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил каран...
13:58
COVID-19. Почти 33 миллиона человек в мире заразились и 996 тысяч умерли
13:51
Временно закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе
13:44
«Биримдик» № 1! Интересы страны во внешнеполитических процессах в приоритете
13:41
Минздрав о летней вспышке COVID-19: Мы работали как могли