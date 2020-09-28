В городе Ош проходят рейды по выявлению злостных неплательщиков налогов

В Оше продолжаются рейды по сбору налогов на землю и недвижимость. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, налоговая служба Оша организовала мобильную группу и проводит специальные выезды. «Совместно с сотрудниками городского управления безопасности дорожного движения также проводятся рейды по сбору транспортного налога. В результате на сегодня взыскано 28 тысяч 471 сом налогов на транспорт, 8 тысяч 382 сома — на недвижимость, 13 тысяч 602 сома земельного налога», — проинформировали в муниципалитете.

Отмечается, что рейды по выявлению злостных неплательщиков налогов продолжаются.