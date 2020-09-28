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Общество

Минздрав о летней вспышке COVID-19: Мы работали как могли

«Я бы не сказал, что летом наша работа была парализована. Мы работали как могли», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, набранный за лето опыт учтен. На сегодня организационные меры приняты. Все планы приведены в соответствие с требованиями.

«Я не думаю, что такая ситуация, как была летом, повторится. В отношении главврачей и медиков, которые резервировали койки для знакомых, то тут вопрос такой, что официально этого не зарегистрировано. Я не думаю, что вопрос так остро стоит. Я не думаю, что такие ситуации будут в будущем, потому что контроль за этим очень жесткий», — заключил Нурболот Усенбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166638/
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