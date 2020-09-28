Завтра в некоторых жилмассивах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 29 сентября, в некоторых жилмассивах Бишкека не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, с 9.00 до 19.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».

Причина — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Энесай» и городских водопроводных сетях.

В мэрии приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить по единому номеру Бишкекводоканала 1533, в кол-центр столичной мэрии — 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами присылать на WhatsApp 0554182185.