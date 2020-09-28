16:39
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Общество

Завтра в некоторых жилмассивах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 29 сентября, в некоторых жилмассивах Бишкека не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, с 9.00 до 19.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».

Причина — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Энесай» и городских водопроводных сетях.

В мэрии приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить по единому номеру Бишкекводоканала 1533, в кол-центр столичной мэрии — 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166635/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Завтра в трех жилмассивах Бишкека не будет воды
Завтра в одном из районов Бишкека не будет горячей и холодной воды
В некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Завтра в жилмассиве «Арча-Бешик» не будет холодной воды
В одном районе Бишкека на день отключат холодную воду
На отключение воды вновь жалуются жители Чуйской области
Жители Чуйской области жалуются на отсутствие воды. Чиновники отмалчиваются
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
В Бишкекводоканале объяснили отключения воды в некоторых районах столицы
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
28 сентября, понедельник
16:37
56 тонн ГСМ пытались незаконно ввезти в Кыргызстан из Казахстана 56 тонн ГСМ пытались незаконно ввезти в Кыргызстан из К...
16:34
Выборы-2020. В ЦИК поступила жалоба на кандидата в депутаты Марата Аманкулова
16:28
В Бишкеке выявили 60 граждан, занимающихся попрошайничеством на дорогах
16:18
Завтра в некоторых жилмассивах Бишкека не будет холодной воды
16:03
Избиение депутата в Кара-Балте. Милиция возбудила дело