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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рост COVID-19 на юге. Причина — несоблюдение элементарных правил

«На вопрос, почему пошел рост заболеваемости в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, ответ напрашивается сам собой. Это несоблюдение элементарных правил личной защиты, общественной гигиены», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас необходимо установить причинно-следственные связи заражения. После этого, возможно, придется вносить корректировки в план эпидемиологических мероприятий. В эти области для изучения ситуации уже направлены группы врачей-эпидемиологов.

«Правила социального дистанцирования не выдерживаются, поэтому такие проблемы есть. Врачи-эпидемиологи точно установят причину роста. Но причина все равно в одном — реализация условий для распространения вируса среди населения», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166627/
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