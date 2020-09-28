В Караколе закончили ремонт дороги на улице Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, на дорожное полотно осталось только нанести разметку.

«Приятно было наблюдать за ходом строительства дороги. Мы добились хороших результатов за последние годы. Перед тем как строить дороги, мы проходим все этапы, которые могут длиться месяцами и годами. Дороги никогда не строились за два-три месяца», — сказал мэр Каракола Адыл Каниметов.

Отметим, стоимость ремонтных работ дороги составляет 74 миллиона сомов. Ее протяженность — 2,3 километра. В 2019 году реконструировали участок длиной 673 метра.