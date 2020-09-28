Китайская вакцина от COVID-19 может поступить в продажу в конце года

Китайская вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отдел пропаганды госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

«Сейчас исследования и разработки вакцин в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44 процента от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.

«Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года», — сообщили в комитете.

Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов.