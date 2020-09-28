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Общество

В Ошской области завершили строительство нескольких социальных объектов

В Ошской области завершили строительство нескольких социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

По ее данным, в селе Макаренко построили школу на 27 ученических мест стоимостью 78 миллионов сомов. Строительство новой школы начали в 2015 году. В ней 16 кабинетов, столовая и актовый зал.

В селе Кара-Дыйкан в школе № 7 построили спортивный зал и столовую за 19 миллионов 300 тысяч сомов. Строительство начали в 2016 году. Проект финансируется из республиканского бюджета. Отмечается, что сама школа рассчитана на 1 тысячу 250 мест.

Помимо образовательных учреждений, внимание уделили и зданию Дон-Булакского айыл окмоту в селе Бакмал. Строительство нового здания начали в ноябре 2019 года. Проектно-сметная стоимость составила 5 миллионов 500 тысяч сомов, финансировался проект из местного бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166586/
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