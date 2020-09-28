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Общество

Вице-мэр Бишкека пообещала помочь с ремонтом детской больницы № 3

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева проверила состояние Городской детской клинической больницы № 3. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, она осмотрела палаты, операционные, процедурные и технические кабинеты, въезды в больницу, где был проведен ямочный ремонт. Вице-мэр затронула вопросы материального обеспечения эффективной деятельности больницы, безопасной работы медиков (запасы СИЗ, медикаментов).

По словам главного врача больницы Гульнар Джанабиловой, медучреждение полностью готово к осенне-зимнему периоду. В свою очередь Виктория Мозгачева пообещала оказать оперативное содействие в ремонте операционной и кровли второго блока.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166576/
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