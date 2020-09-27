В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился 151 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился еще 151 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 38 человек, в Оше — 13, в Чуйской области — 17, в Ошской — 32, в Таласской — 4, в Иссык-Кульской — 10, в Джалал-Абадской — 19, в Баткенской — 18.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 42 тысячи 453 человека.