В Кыргызстане за сутки выявили 158 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 22 человека, в Оше — 9, в Чуйской области — 12, в Ошской — 22, в Иссык-Кульской — 11, в Таласской — 2, в Нарынской — 3, в Джалал-Абадской — 34, в Баткенской — 43.

Всего в стране с марта зарегистрировали 46 тысяч 90 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.