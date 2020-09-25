В Ошском областном центре крови в рамках национального Дня донора крови прошла акция «Элден — элге» по бесплатной сдаче крови. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы. По ее данным, в рамках акции вице-мэр города Эмиль Шадыханов, сотрудники Ошского филиала Национального общества Красного Полумесяца сдали по 450 миллилитров крови.

«Донорство крови всегда являлось одним из стратегически важных направлений в медицине. Оно позволяет ежегодно спасать человеческие жизни, является необходимым фактором для оперированных граждан с осложнениями при кровотечениях, детей с тяжелой формой анемии, пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, жертв травм, при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и авариях, для тяжелобольных пациентов, при лечении пневмонии и коронавирусной инфекции», — отметил Эмиль Шадыханов.