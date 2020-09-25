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Общество

В городе Ош ко Дню донора крови прошла акция «Элден — элге»

В Ошском областном центре крови в рамках национального Дня донора крови прошла акция «Элден — элге» по бесплатной сдаче крови. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, в рамках акции вице-мэр города Эмиль Шадыханов, сотрудники Ошского филиала Национального общества Красного Полумесяца сдали по 450 миллилитров крови.

«Донорство крови всегда являлось одним из стратегически важных направлений в медицине. Оно позволяет ежегодно спасать человеческие жизни, является необходимым фактором для оперированных граждан с осложнениями при кровотечениях, детей с тяжелой формой анемии, пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, жертв травм, при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и авариях, для тяжелобольных пациентов, при лечении пневмонии и коронавирусной инфекции», — отметил Эмиль Шадыханов.

Кроме того, в рамках акции за вклад в профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией и активное участие в мероприятиях за сохранение здоровья граждан состоялось награждение почетными грамотами и благодарственными письмами мэрии южной столицы отличившихся работников Ошского областного центра крови. Со стороны Ошского филиала Национального общества Красного Полумесяца также награжден ряд сотрудников центра за доблестный труд и вклад в здоровье населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166492/
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